Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию

Его готовят к операции.

В эту субботу, 8 марта, стало известно о госпитализации известного юмориста Евгения Петросяна. По данным Telegram-канала 112, у 79-летнего артиста началось желудочно-кишечное кровотечение. В настоящее время он находится в Боткинской больнице, где врачи делают всё возможное для стабилизации его состояния.

Согласно источникам, Петросяну проводят противошоковую терапию и пытаются остановить кровотечение. Его готовят к срочной операции, которая должна пройти в ближайшее время. Супруга юмориста, Татьяна Брухунова, не комментирует ситуацию.

Подробности выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что композитор Геннадий Банщиков умер в Петербурге.

Фото: Официальный сайт Евгения Петросяна (архив)