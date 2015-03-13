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Даня Милохин хочет вернуться в РФ
Сегодня, 17:10
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Даня Милохин хочет вернуться в РФ

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Милохину удалось избежать статуса иностранного агента, однако возвращение в Россию грозит ему обязательным прохождением военной службы.

Известный блогер Даня Милохин, покинувший Россию ради избежания призыва в армию, выразил желание вернуться обратно. Эту новость сообщил продюсер Ярослав Андреев изданию spb.aif.ru в интервью на площадке ПМЭФ-2025.

Андреев уточнил, что поддерживает связь с Милохиным и признал отъезд последнего ошибочным решением. Сам блогер мечтает снова приехать домой, хотя существуют обстоятельства, препятствующие этому возвращению. Продюсер заметил, что Милохину удались изменения в профессиональной деятельности — сейчас он серьезно увлечен карьерой профессионального боксера и уже провел пару успешных боев.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста относительно возможного содействия продюсера в возвращении артиста, Андрей лишь усмехнулся и решил оставить тему открытой.

Милохину удалось избежать статуса иностранного агента, однако возвращение в Россию грозит ему обязательным прохождением военной службы.

 Ранее мы сообщили о том, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в "Миссия невыполнима".

Фото:  YouTube / Evgenia Medvedeva

Теги: даня милохин, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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