Даня Милохин хочет вернуться в РФ

Милохину удалось избежать статуса иностранного агента, однако возвращение в Россию грозит ему обязательным прохождением военной службы.

Известный блогер Даня Милохин, покинувший Россию ради избежания призыва в армию, выразил желание вернуться обратно. Эту новость сообщил продюсер Ярослав Андреев изданию spb.aif.ru в интервью на площадке ПМЭФ-2025.

Андреев уточнил, что поддерживает связь с Милохиным и признал отъезд последнего ошибочным решением. Сам блогер мечтает снова приехать домой, хотя существуют обстоятельства, препятствующие этому возвращению. Продюсер заметил, что Милохину удались изменения в профессиональной деятельности — сейчас он серьезно увлечен карьерой профессионального боксера и уже провел пару успешных боев.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста относительно возможного содействия продюсера в возвращении артиста, Андрей лишь усмехнулся и решил оставить тему открытой.

Милохину удалось избежать статуса иностранного агента, однако возвращение в Россию грозит ему обязательным прохождением военной службы.

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Фото: YouTube / Evgenia Medvedeva