Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в "Миссия невыполнима"

Актер выполнил 16 дублей смертельного прыжка из вертолета с горящим парашютом.

Американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за счет выполненного трюка на съемках последней части франшизы "Миссия невыполнима". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте. Известно, что звезда Голливуда исполнила 16 дублей эпизода с прыжком. Герой кинокартины спрыгивал с вертолета с пропитанным зажигательной смесью парашютом. Позже этот объект воспламенялся, поэтому актеру приходилось избавляться от парашюта и открывать запасной. После этого американец успешно приземлялся. В Книге рекордов Гиннеса заметили, что ранее ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков.

Восьмая, последняя на сегодняшний день часть франшизы "Миссия невыполнима - Финальная расплата" по-настоящему подняла планку - зрелищные трюки Тома на съемках фильмах позволили ему вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком. официальное сообщение представителей Книги рекордов.

Напоним, что 62-летний Том Круз известен аудитории тем, что пытается самостоятельно выполнять как можно большее число трюков на съемках. Иностранец утверждает, что это решение делает его фильмы более аутентичными. Чаще всего актер выполняет трюки на съемках лент франшизы "Миссия невыполнима", последняя из которых вышла в прокат в США в конце мая 2025 года. Тому Крузу принадлежит титул в Книге рекордов Гиннесса за участие в самой длительной серии фильмов, собиравших более 100 миллионов долларов в прокате.

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Фото и видео: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / TomCruise