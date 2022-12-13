Разорившийся за границей Милохин заработал три миллиона рублей на торговле собой

Блогер рассказал, что за его визиты к фанатам платили их родители.

Блогер и певец Даня Милохин, который уехал из России в Дабаи, рассказал в интервью Эльдару Джарахову о том, то в России за встречу с ним раньше родители фанаток были готовы выкладывать крупную сумму денег. Юноша вспомнил, что на одну из таких встреч его пригласили прямо в гости. Гость программы пояснил, что "его купили". За этого визит знаменитость получил около трех миллионов рублей.

Реально, чуваки, прикиньте, я приехал к ней в квартиру просто пообщаться, потусить, поснимать тиктоки. Даня Милохин, блогер

Блогер рассказал, что несмотря домашний формат, для девочки встреча с ее кумиром стала знаковой, так как она смогла решиться после этого надеть брекеты. Раньше фанатка отказывалась это делать из-за боязни боли и "некрасоты". Позже в социальных сетях Милохин увидел, что девочка все же переборола свой страх.

Даня Милохин заявил, что жалеет о потере связей с Россией.

Фото и видео: YouTube / Джарахов