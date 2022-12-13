Даня Милохин заявил, что жалеет о потере связей с Россией

Блогер рассказал о том, что остается звездой в России.

Блогер Даня Милохин рассказал о том, что жалеет о том, что решил порвать все контакты с Россией. Об этом 21-летний юноша рассказал в интервью Эльдару Джарахову. Он пояснил, что успел потратить заработанные деньги от своего творчества в социальных сетях, а также о том, что не успел купить собственную недвижимость. Молодой человек пояснил, что жалеет о своем резком отъезде из страны и "скитается по друзьям", которые проживают в Дубае. Блогер пояснил, что его продюсер Ярослав гворил ему о том, что следует сохранить деловые связи в РФ, но теперь "люди боятся работать с ним". При этом Милохин выразил надежду, что до сих пор остается звездой.

Я зря потерял коннект с РФ. Мне Ярик говорил: "Брат, не теряй связи, ты начал с России". Я забил, и его не стал слушать. Бросил Первый, написал на него дис. Пел всякие песни…из-за чего люди дальше не хотят работать со мной, у меня нет денег. Даня Милохин, блогер

Юноша объяснил, что теперь зарабатывает на корпоративах и пытается вместо люксовых вещей приобретать медицинские услуги. Даня Милохин уверен в том, что все еще обладает такими идеями, которые помогут ему покорить мир. Возвращаться на онлайн-площадку он намерен уже без поддержки творческого объединения Dream Team House, которое переехало на территорию США.

Даня Милохин предрек полное возвращение TikTok в Россию.

Фото и видео: YouTube / Джарахов