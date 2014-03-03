Даня Милохин предрек полное возвращение TikTok в Россию

Блогер рассказал, что ему пришлось снимать новые видео в Казахстане.

Популярный российский блогер Даня Милохин предрек полное возвращение социальной сети TikTok в страну. Такое мнение гость программы Agent Show высказал в интервью для Анастасии Ивлеевой, опубликованном на YouTube-канале звезды. Блогер заметил, что ради выпуска новых роликов после приостановки сервиса в рФ, ему пришлось приехать в Казахстан. Однако несмотря на то, что он нашел способ публиковать видео, просмотры все равно упали практически в три раза. В настоящее время каждый ролик набирает порядка миллиона просмотров.

Главное, что смотрят. Появляются английские комментарии, вижу, что из Германии чуваки смотрят, начинается уже другой уровень как будто. И я понимаю, что, скорее всего, TikTok откроют — 100 процентов. Нужно просто продолжать снимать. Даня Милохин, блогер

Даня Милохин признался в том, что какое-то время переживал из-за упавших просмотров и рейтинга, однако он принял решение сосредоточить свое внимание на собственном развитии в альтернативных сферах деятельности. Сейчас он ведет стримы и занимается спортом.

Ивлеева назвала две причины отсутствия у нее детей.

Фото и видео: YouTube / Настя Ивлеева