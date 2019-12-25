Ивлеева назвала две причины отсутствия у нее детей

Блогер рассказала о своем рабочем графике и отсутствии "подходящего человека".

Популярная российская телеведущая Анастасия Ивлеева назвала две причины, по которым у нее нет детей. Информацией звезда поделилась во время записи эфира на собственном YouTube-канале с артистом Сергеем Жуковым. Она пояснила, что у нее сейчас плотный рабочий график, потому что она любит то, чем занимается, и делает это "жадно". Блогер добавила, что не может "никого осчастливить", так как не способна планировать личную жизнь при таком ритме жизни.

Если я день-два дома посижу, я чувствую просто бездну, мне кажется, что я никому не интересна, никому не нужна, и мне нужно быть постоянно в этом потоке. И я четко понимаю. Анастасия Ивлеева, ведущая

Второй причиной нежелания заводить ребенка для Ивлеевой является отсутствие подходящего партнера. Сергей Жуков спросил у звезды, может ли измениться ее позиция в том случае, если она будет взаимно влюблена. Блогер утвердительно ответила на вопрос.

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Фото и видео: YouTube / Настя Ивлеева