Российский дизайнер оценил юмор комиков на английском языке.

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал российский стендап. Он назвал шутки отечественных косиков несмешными, а также обвинил их в трусости и "ссыкливости". Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего видеообзора последних новостей. Он уточнил, что недавно посетил англоязычное StandUp-шоу, хотя на русском языке жанр не кажется таким смешным.

То есть так, чтобы люди пошутили так, чтобы сразу на следующий день к ним пришел Роскомнадзор, и всех посадили, так у нас боятся шутить. Хотя на самом деле в той же Америке шутят совершенно спокойно. Артемий Лебедев, дизайнер

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Фото и видео: YouTube / Артемий Лебедев