Жителям Петербурга предложили проголосовать за новый логотип "Крестов"

В Санкт-Петербург началось открытое голосование за будущий логотип общественного пространства "Кресты". Это следующий шаг в преобразовании одной из самых известных городских территорий. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект реализует ГК "КВС" вместе со студией Артемия Лебедева. На выбор представлено четыре варианта логотипа, каждый из которых по-разному передает характер места и его новую роль в городской жизни.

Голосование проходит на сайте Фонтанка.ру и продлится до 19 апреля. Победивший вариант станет основой визуального оформления пространства — его будут использовать в навигации, рекламе и цифровых сервисах.

Решение отдать выбор жителям города стало продолжением практики открытого участия. Ранее петербуржцы уже помогли определить название проекта, а теперь влияют и на его внешний образ.

Итоги голосования подведут на ПМЭФ-2026. Там же представят, как будет выглядеть обновленная территория, которая в будущем должна стать новым общественным центром города.

Фото: ГК "КВС"