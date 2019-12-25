Следующий ледниковый период обрушится на Землю через 11 000 лет

На основе продолжительности циклов этих параметров и подсказок, скрытых на дне океана, учёные точно определили, как орбита и наклон Земли влияют на оледенение и дегляциацию.

Согласно новым исследованиям, изменения наклона Земли по отношению к Солнцу за последние 800 000 лет повлияли на движение гигантских ледяных щитов, вызвав начало и окончание восьми ледниковых периодов. Новое исследование выявило "поразительную корреляцию" между наклоном земной оси и образованием ледниковых покровов, — сказал ведущий автор Стивен Баркер. Основываясь на этих результатах, исследователи подсчитали, что следующий ледниковый период начнётся через 11 000 лет, если бы не вызванное человеком глобальное потепление.

По прогнозам, следующий ледниковый период начнётся в течение следующих 10 000 лет. Стивен Баркер, профессор наук о Земле в Кардиффском университете в Великобритании

В интервью для научного журнала Live Science Стивен Баркер добавил, что этот результат не учитывает растущие выбросы парниковых газов, которые нагревают планету до такой степени, что предотвращают ледниковые период. Ледниковые периоды, или ледниковые эпохи, — это чрезвычайно холодные отрезки времени, которые происходят примерно раз в 100 000 лет и на протяжении тысяч лет покрывают большую часть планеты огромными ледяными щитами. Ледниковые периоды сменяются более тёплыми межледниковыми периодами, когда ледяные щиты отступают к полюсам. В настоящее время Земля находится в межледниковом периоде, а последний ледниковый период достиг своего пика около 20 000 лет назад.

Наклоняться и раскачиваться

Ранее учёные предполагали, что положение и угол наклона Земли по отношению к Солнцу влияют на формирование ледяных щитов. В начале 1920-х годов сербский учёный Милутин Миланкович предположил, что небольшие изменения в наклоне земной оси и форме земной орбиты могут вызывать масштабные ледниковые периоды.

Исследователи проверяли теорию Миланковича на протяжении последних 100 лет. Примечательно, что в исследовании 1976 года были найдены геологические доказательства того, что два параметра Земли — наклон оси и прецессия, или изменения наклона земной оси и колебания оси вокруг своей оси соответственно, — влияют на рост и таяние ледяных щитов. Но точная роль каждого из этих параметров остаётся неясной.

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