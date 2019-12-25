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Авербух объявил о приостановке "Ледникового периода" на Первом канале
Сегодня, 7:42
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Alena_Zinovieva

Авербух объявил о приостановке "Ледникового периода" на Первом канале

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В определенный момент он решил закрыть проект, поскольку пресытился им.

Продюсер шоу "Ледниковый период" на Первом канале Илья Авербух в эфире YouTube-шоу "ОК на связи" рассказал о причинах, которые привели к временному закрытию проекта. По словам фигуриста и хореографа, в какой-то момент пришло чувство перенасыщения, и настала потребность сделать перерыв.

"Ледниковый период" показывают на Первом канале с 2007 года. По сути, это шоу стало продолжением проекта "Звезды на льду". В 2010 году "Ледниковый период" исчез с экранов, вместо него стартовало новое шоу "Лед и пламень", его также продюсировал Авербух. В период с 2018 по 2019 гг. у фигуриста было еще одно детище – "Ледниковый период. Дети".

"Но сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили", - отметил Илья Авербух.

Десятый сезон шоу "Ледниковый период" стартовал на Первом канале 3 октября. Его ведущими стали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. По традиции в пару к профессиональным фигуристам встали знаменитости, некоторые из которых никогда не стояли на льду. В числе звездных участников можно увидеть Ольгу Бузову, Дмитрия Сычева, Марию Луговую, Регину Тодоренко и др.

Ранее Авербух рассказал о своем романе со звездой "Папиных дочек".

Фото: Instagram / ice_1tv

Теги: илья авербух, ледниковый период, первый канал, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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Аноним
Сегодня 8:31

Убогая самодеятельность!

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Аноним
Сегодня 8:41

Тошно смотреть на эту сельскую самодеятельность... а ведущая Загитова - это днище, которое Авербух считает украшением проекта... что тут скажешь, коль украшать больше нечем, как пустоголовой необразованной девицей...

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Аноним
Сегодня 8:20

Рейтинги не те... Да и возраст фигуристов подпирает, вид на льду не тот хотя мастерство осталось, уйти тоже надо во время... 

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