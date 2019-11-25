Илья Авербух рассказал о своем романе со звездой "Папиных дочек"

Фигурист удивлен, что новость о его отношениях с Лизой Арзамасовой вызвала такой ажиотаж в обществе.

Фигурист Илья Авербух рассказал о своем романе с 25-летней звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой. Он удивлен, что эта новость вызвала такой ажиотаж в обществе. Об этом пишет StarHit.

46-летний спортсмен признался, что он и его новая девушка не скрывали своих нежных чувств друг к другу – они неоднократно вместе появлялись на публике, однако не хотели делать из своей личной жизни шоу. В итоге оказалось, что о союзе молодой актрисы и прославленного фигуриста знали только близкие люди.

Отрицать роман с "отличницей Галиной Сергеевной" Авербух не стал, но предупредил, что не готов давать дальнейшие интервью на эту тему.

"Подтверждаю – мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать", - заявил фигурист.

Напомним, в 2007 году Илья Авербух расстался с женой и коллегой по ледовой сцене Ириной Лобачевой. Пара прожила в браке 12 лет.

Долгое время в сети ходили слухи, что Елизавета Арзамасова встречается с актером Филиппом Бледным. Однако звезда "Папиных дочек" опровергла эту информацию, заявив, что их с Филиппом связывают только дружеские отношения. Также актриса не раз появлялась на светских мероприятиях с сыном Олега Газманова Родионом. Молодые люди никак не комментировали предположения поклонников.

Ранее мы писали, что Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в "Питере Пэне".

Фото: Instagram / liza_arzamasova