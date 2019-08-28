Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в новом "Питере Пэне"

Сюжет основан на повести Дж. М. Барри, в которой мальчик отказывается взрослеть.

Британскому актеру Джуду Лоу предложили сыграть Капитана Крюка в новой адаптации "Питера Пэна". В настоящий момент артист ведет переговоры со студией Disney.

Известно, что сценарий для фильма написал Дэвид Лоури вместе с Тоби Хальбруксом. Лоури также займет режиссерское кресло в проекте.

Сюжет основан на повести Дж. М. Барри "Питер и Венди", в которой мальчик отказывается взрослеть.

Питер живет в Нетландии вместе с другими вечно юными детьми. Однажды он встречает в Лондоне девочку Венди Дарлинг и ее братьев. Волшебным образом он переправляет героев в Нетландию.

Сказка Барри была экранизирована несколько раз. Самой известной киноадаптацией является мультфильм "Питер Пэн" 1953 года, снятый на студии Disney.

Режиссер заявил, что очень любил в детстве эту историю и постарается не просто оживить ее, а сделать фильм не похожим на другие картины о Питере Пэне.

Ранее мы писали, что режиссер "Папа, сдохни" приступил к съемкам фильма "Оторви и выбрось".

Фото: Instagram / lawjude