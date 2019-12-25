Режиссер "Папа, сдохни" приступил к съемкам фильма "Оторви и выбрось"

Главные роли в нем исполнят Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев и Ольга Лапшина.

Стартовали съемки нового приключенческого фильма "Оторви и выбрось". Режиссерское кресло проекта занял постановщик черной комедии "Папа, сдохни" Кирилл Соколов. Об этом пишет "КиноПоиск".

В центре сюжета три поколения женщин из одной семьи, которые воюют между собой. Однажды жизнь заставляет их столкнуться лицом к лицу, разобраться в сложных токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Последнее будет сделать особенно сложно – путь к прощению будет усеян драками, перестрелками и дикими животными.

Главные роли в фильме исполнят Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев и Ольга Лапшина. Продюсерами стали Артем Васильев и Игорь Мишин. Съемки будут вестись в Твери и Тверской области, у затона реки Волги и в Москве.

Ранее мы писали, что Жора Крыжовников объявил о съемках комедии "Родные" с Буруновым.

Фото: kinopoisk.ru