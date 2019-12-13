Жора Крыжовников объявил о съемках комедии "Родные" с Буруновым

Премьера фильма запланирована на конец 2020 года.

Российский кинорежиссер Жора Крыжовников опубликовал в Instagram новый пост, в котором рассказал, когда начнутся съемки его новой комедии "Родные" с Сергеем Буруновым в главной роли.

"Съемки через два дня #родные", - написал Крыжовников 7 июля вечером.

Крыжовников выступает в роли режиссера и продюсера фильма. По жанру картина будет трагикомедией. Премьера запланирована на конец 2020 года. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Жора Крыжовников известен как режиссер таких фильмов и сериалов, как "Кухня", "Горько", "Лед 2", "Самый лучший день", "Звоните ДиКаприо!" и др.

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Фото: Instagram / verybestday