Создатели "Слово пацана. Кровь на асфальте" пересняли финал

Дата выхода заключительного эпизода будет оглашена позже.

Финальная серия проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" в новой авторской редакции выйдет, так как создатели проекта приняли решение переснять финал сезона. Соответствующее заявление в видеообращении сделали режиссер Жора Крыжовников и . Специалисты заметили, что захотели сделать восьмую, заключительную серию "острее" для зрителей. Они добавили, что частично переснималась и седьмая серия. Этот эпизод доделан по звуку, изображению, графике и монтажу.

И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. <...> Переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Жора Крыжовников, режиссер

Напомним, что жата выхода финальной, восьмой серии будет объявлена дополнительно. Ранее ее публичный показ был намечен на 21 декабря. Сотрудники пресс-службы отечественного онлайн-кинотеатра Wink заметили, что по предварительным данным, премьера может состояться на несколько дней позднее, но все же до наступления Нового года. Авторы сериала уточнили, что сзнают об утечке двух последних серий проекта в сеть. Однако они призвали аудиторию не смотреть их, так как речь идет о "неготовом блюде" или черновике.

Эдди Мёрфи в трейлере комедии "Полицейский из Беверли-Хиллз 4".

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian