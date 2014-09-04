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Эдди Мёрфи в трейлере комедии "Полицейский из Беверли-Хиллз 4"

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Фильм выйдет в середине следующего года.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули" (Beverly Hills Cop: Axel Foley). Речь идет о свежей картине франшизы, в кот ором в главной роли снялся актер Эдди Мерфи. Режиссёром ленты станет Марк Моллой, до этого не занимавшийся крупнобюджетными проектами. Сюжет будет сосредоточен на детективе Акселе Фоули. К своим ролям вернутся также Джадж Рейнхолд, Джон Эштон, Пол Райзер и Бронсон Пинчот. К актерскому составу дополнительно присоединился Кевин Бейкон ("Люди Икс: Первый класс", "Спящие").

Официальная премьера фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули" запланирована на лето 2024 года.

Появился трейлер криминальной драмы "Прелесть", которая выйдет 18 января.

Фото и видео: YouTube / Netflix

 

 

Теги: трейлер, эдди мерфи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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