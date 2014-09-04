Премьера мини-сериала намечена на 18 января.

В социальных сетях появился трейлер криминальной драмы "Прелесть", которая выйдет 18 января. Одну из главных ролей в мини-сериала сыграл актер Филипп Янковский. В актерском составе также задействованы Олег Меньшиков, Федор Федотов, Максим Коновалов, Елизавета Кононова, Вера Кинчева и Екатерина Сутулова. Действие проекта происходит в провинциальном городе, градообразующим предприятием которого ещё с советских времён является завод по очистке золота. В 90-е годы XX века власть принадлежала криминальным авторитетам. В частности, местное предприятие находилось под покровительством узкого преступного круга людей. В какой-то момент молодой автоугонщик Цыган начинает считать такую систему несправедливой, поэтому угоняет машины только у тех, "кто этого заслуживает". Вскоре в город возвращается бывший директор завода и негласный хозяин, который сообщает Цыгану о том, что гибель его отца не была случайностью. Юноша решает томстить тем, кто убил его отца 20 лет назад.

За постановку сериала отвечает Динар Гарипов ("Территория" и "Даркнет"). Сценарий к ленте написал Георгий Меньшиков, для которого этот проект стал дебютным.

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER