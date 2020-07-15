Вышел трейлер фильма "Происхождение" Авы Дюверней

Релиз картины запланирован на 19 января.

В социальных сетях вышел трейлер фильма "Происхождение" от режиссера Авы Дюверней ("Сельма", "Излом времени"). Картина станет адаптацией книги Уилкерсон. Лента уже получила превосходные отклики критиков, которые назвали "Происхождение" самым амбициозным и совершенным фильмом от Дюверней. Главную роль лауреатки Пулитцеровской премии в картине исполнила Онжаню Эллис. История рассказывает о жизни реальной писательницы по имени Изабель Уилкерсон, которая во время работы над книгой "Касты. Истоки неравенства в XXI веке" сталкивается с личной трагедией. В актерском составе заявлены Эмили Янси, Ник Офферман, Финн Циттрок, Виктория Педретти, Жасмин Сефас Джонс, Стефани Марч и другие. В мировом прокате "Происхождение" ожидается с 19 января. Фильм выпустит инди-студия Neon, известная по таким проектам как "Паразиты" и "Тоня против всех".

Вышел русскоязычный трейлер исторического экшена Венсана Переса "Первая дуэль".

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers