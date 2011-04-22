Вышел русскоязычный трейлер исторического экшена Венсана Переса "Первая дуэль"

Премьера ленты в России намечена на 14 марта.

В социальных сетях опубликован трейлер исторического экшена "Первая дуэль". Фильм выпустил режиссер-номинант на французскую кинопремию "Сезар" и "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля Венсан Перес ("Одни в Берлине", "Секрет", в качестве актера — "Шантарам", "Офицер и шпион"). Сценарий к ленте Перес писал вместе с супругой Кариной Силла-Перес. Картина выйдет в российский прокат 14 марта 2024 года.

Сюжет расскажет о событиях 1887 года в Париже. Главным героем стал магистр оружия Клеман Лазас. По закону мужчине запрещено участвовать в дуэлях. Еще одним значимым персонажем заявлена Мари-Роуз Асти де Вальсэр, которая также не может бросить вызов своему обидчику.Авторф фильма заметили, что Де Вальсэр — реальный исторический персонаж. Ей удалось создать первую женскую лигу фехтования. В актерском составе заявлены Рошди Зем ("Иди и живи", "Боже мой!", "Санса"), Дамиен Боннар ("Отверженные", "Офицер и шпион", "Дюнкерк"), Эва Данино ("Вечно молодые") и другие. Одну из ролей исполнил постановщик.

Райан Рейнольдс появился в тизере семейного фильма "Воображаемые друзья".

Фото и видео: YouTube / Global Film