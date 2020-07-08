Короткометражка про Байкал стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе

Картина стала лидером в номинации "Лучший документальный фильм".

Документальный фильм издания Life "Байкал: выжить любой ценой" стал победителем на фестивале короткометражек Indie Short Fest — Los Angeles International Film Festival, проходящем в Калифорнии. Картина стала лидером в номинации "Лучший документальный фильм".

В фестивале приняли участие авторы из 24 стран. В их числе США, Великобритания, Канада, Австралия и Ирландия. Документальный фильм "Байкал: выжить любой ценой" стал единственной российской картиной, которая вошла в шорт-лист 63 номинаций фестиваля.

Фильм рассказывает о непростой жизни сибиряков. Из-за федерального закона, который защищает уникальную фауну Байкала, тысячи людей остались без работы и права на свои земли. Зрители увидят, как живут люди в одном из самых живописных мест на Земле.

Ранее мы писали, что вышел трейлер сериала Die Hart с Джоном Траволтой и Кевином Хартом.

Видео: YouTube / Life