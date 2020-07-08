Вышел трейлер сериала Die Hart с Джоном Траволтой и Кевином Хартом

Премьера шоу состоится на сервисе Quibi 20 июля.

В сети появился трейлер комедийного сериала Die Hart ("Крепкий Харт"). Главные роли в нем исполнили Джон Траволта и Кевин Харт. Об этом пишет издание Deadline.

Харт исполняет в сериале роль альтернативной версии самого себя. Он хочет выйти из амплуа комедийного актера и стать звездой боевиков. Для этого герой отправляется в крупнейшую в мире школу экшн-фильмов. Безбашенный директор (Джон Траволта) этого заведения начинает тренировать Харта вместе с еще одной ученицей, которую играет звезда "Игры престолов" Натали Эммануэль. Герою предстоит побороть все свои страхи, чтобы получить роль всей жизни.

В сериал, созданный Триппером Кланси и Дереком Колстадом, вошло 10 эпизодов. Премьера состоится на сервисе Quibi 20 июля. Серии будут выходить по будням до 29-го числа этого месяца.

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Видео: YouTube / Hollywood Streams