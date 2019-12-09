Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе

Речь идет о приквеле "Безумный Макс: Дорога ярости".

Роль 44-летней Шарлиз Терон в приквеле "Безумный Макс: Дорога ярости" отдали молодой актрисе. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

История расскажет о воительнице по имени Фуриосе. Режиссер фильма Джордж Миллер заявил, что для этой роли ему нужна более молодая актриса.

Голливудская звезда призналась, что ей тяжело было принять эту новость, однако она с уважением относится к решению кинематографиста.

"Это немного душераздирающе, конечно. Мне очень нравится эта героиня, и я благодарна, что мне удалось принять участие в работе над ней. Я всегда буду думать о ней с любовью", - отметила Шарлиз Терон.

Актриса заявила, что хотела бы видеть продолжение истории, и если Джордж Миллер чувствует, что нужно поступить именно так, то она ему доверяет.

Преследуемый призраками беспокойного прошлого Макс уверен, что лучший способ выжить – это скитаться в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к бунтарям под предводительством отчаянной Фуриосы. Они сбежали из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо, и забрали у него кое-что ценное. Теперь разъяренный диктатор бросает все силы, чтобы поймать мятежников, и ступает на тропу войны – дорогу ярости.

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Видео: YouTube / Melomankaz