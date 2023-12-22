Вышел новый трейлер фильма "Фуриоса" с Аней Тейлор-Джой

Мировая премьера состоится 24 мая.

Студия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Фуриоса", который является приквелом картины "Безумный Макс: Дорога ярости". Режиссером проекта выступил Джордж Миллер.

Сюжет расскажет историю молодой воительницы Фуриосы. В юности она попала в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Ей предстоит пройти тяжелый путь, чтобы вернуться домой.

В главных ролях сыграли Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Нэйтан Джонс и другие. Мировая премьера состоится 24 мая.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Сенсация".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures