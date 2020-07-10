Авторы "Бессмертной гвардии" показали кадры боевой подготовки

Премьера фильма запланирована на 10 июля.

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик, посвященный подготовке актеров к исполнению боевых сцен в фильме "Бессмертная гвардия".

В трехминутном видео артисты учатся красиво драться на камеру и владеть оружием. Каждый участник съемок, в том числе исполнительница главной роли Шарлиз Терон, делится впечатлениями от подготовки. По словам актеров, им пришлось за короткий срок овладеть навыками боевого искусства и учиться управлять оружием разного типа.

Сюжет фильма основан на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Шарлиз Терон досталась роль бессмертной воительницы Энди Андромаху из Скифии. Она собирает воинов из разных времен, чтобы сразиться с некой структурой, объявившей охоту на людей.

Также в картине сыграли Кики Лейн, Маттиас Шенаертс, Марван Кензари, Лука Маринелли, Чиветель Эджиофор и др. Премьера запланирована на 10 июля.

Ранее мы писали, что роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе.

Видео: YouTube / Netflix