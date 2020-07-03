Вышел трейлер "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон

Премьера запланирована на 10 июля.

В сети появился трейлер нового фильма режиссера Джины Принс-Байтвуд "Бессмертная гвардия". Главную роль в нем исполнила американская актриса Шарлиз Терон. Ролик опубликован на YouTube.

Сюжет картины основан на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Шарлиз Терон исполнила роль бессмертной воительницы Энди Андромаху из Скифии. Она собирает воинов из разных времен, чтобы сразиться с некой структурой, объявившей охоту на людей.

Кроме Шарлиз Терон в фильме снялись Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в "Гарри Поттере", Маттиас Шонартс, сыгравший заместителя директора СВР РФ в фильме "Красный воробей", а также Марван Кензар и Кики Лэйн.

Премьера запланирована на 10 июля. Фильм покажут на стриминговой платформе Netflix.

Ранее мы публиковали первые кадры из боевика с Шарлиз Терон.

Видео: YouTube / FilmSelect Trailer