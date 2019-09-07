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Появились первые кадры из боевика "Старая гвардия" с Шарлиз Терон
Сегодня, 12:24
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Alena_Zinovieva

Появились первые кадры из боевика "Старая гвардия" с Шарлиз Терон

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Сюжет основан на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза.

В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.

Производством картины занимается стриминговый сервис Netflix. Сюжет основан на одноименном популярном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Главную роль исполнит Шарлиз Терон.

Американская актриса сыграет в фильме роль бессмертной воительницы Энди Андромаху из Скифии. По сюжету героиня собирает воинов из разных времен, чтобы противостоять некой структуре, объявившей охоту на людей.

Голливудская звезда ответственно подошла к своей роли. В ее задачу входит отобразить весь груз пережитых бессмертной героиней тысячелетий, а также потерю веры в себя и человечество.

Ранее мы писали, что The Rolling Stones выложили в открытый доступ эксклюзивные видеозаписи.

Фото: Instagram / Vanity Fair

Теги: боевик, комикс, шарлиз терон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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