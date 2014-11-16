Вышел новый трейлер боевика "Главы государств"

Мировая премьера состоится 2 июля.

Стриминговый сервис Prime Video представил новый трейлер комедийного боевика "Главы государств". Режиссером картины выступил Илья Найшуллер.

В центре сюжета окажутся премьер-министр Великобритании и президент США, на которых совершается атака во время их полета. Оба чудом выживают в результате покушения, но теперь им необходимо выбраться из возникшей передряги.

В главных ролях сыграли Идрис Эльба, Джон Сина, Джек Куэйд, Приянка Чопра Джонас и другие. Мировая премьера состоится 2 июля.

Ранее Netflix представил тизер-трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй".

Видео: YouTube / Prime Video