Вышел трейлер боевика "Мастер"

Мировая премьера состоится 28 марта.

Компания Amazon MGM Studios представила трейлер боевика "Мастер". Режиссером картины выступил Дэвид Эйр.

Сюжет рассказывает историю мужчины по имени Левон, который оставил свою профессию, чтобы жить простой жизнью, занимаясь строительством и проводя время с дочерью. Все меняется, когда исчезает дочь его босса. Герою предстоит вспомнить свои боевые навыки.