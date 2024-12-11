  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:26
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер боевика "Мастер"

0 0

Мировая премьера состоится 28 марта.

Компания Amazon MGM Studios представила трейлер боевика "Мастер". Режиссером картины выступил Дэвид Эйр.

Сюжет рассказывает историю мужчины по имени Левон, который оставил свою профессию, чтобы жить простой жизнью, занимаясь строительством и проводя время с дочерью. Все меняется, когда исчезает дочь его босса. Герою предстоит вспомнить свои боевые навыки.

В главных ролях сыграли Джейсон Стэйтем, Дэвид Харбор, Майкл Пенья и Джейсон Флеминг. Мировая премьера состоится 28 марта. Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Особо опасный пассажир". Видео: YouTube / Amazon MGM Studios
Теги: amazon mgm studios, боевик, мастер, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии