Вышел новый трейлер фильма "Особо опасный пассажир"

Премьера в России состоится 13 марта.

Компания Global Film представила новый дублированный трейлер боевика "Особо опасный пассажир". Режиссером картины выступил Мэл Гибсон.

Сюжет расскажет историю пилота, который перевозит заключенного для суда. Однако вскоре выясняется, что летчик является киллером, которого наняли убить женщину-маршала, сопровождающую преступника.

В главных ролях сыграли Марк Уолберг, Тофер Грейс, Мишель Докери и другие. Премьера в России состоится 13 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер третьего сезона сериала "Джек Ричер".

Видео: YouTube / Global Film