Вышел новый трейлер третьего сезона сериала "Джек Ричер"

Премьера нового сезона состоится 20 февраля.

Стриминговый сервис Prime Video представил новый трейлер третьего сезона сериала "Джек Ричер", снятого по романам Ли Чайлда. Создателем проекта выступил Ник Сантора.

Сюжет продолжит историю бывшего майора военной полиции Джека Ричера, который пытается вести образ жизни бродяги. В новом сезоне герой столкнется с грозным противником по имени Полли, который превосходит его по физическим показателям.

В главной роли сыграл Алан Ритчсон. Премьера нового сезона состоится 20 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Одни из нас".

Видео: YouTube / Prime Video