Музыканты собираются в течение шести недель выпускать видеозаписи со своих концертов, которые до этого можно было увидеть только на DVD.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что The Rolling Stones выложили в открытый доступ эксклюзивные видеозаписи. Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

The Rolling Stones выложили в сеть эксклюзивные кадры с концертов. Ранее соответствующие видеозаписи можно было увидеть только на DVD. Музыканты отметили, что они намерены в течение шести недель выпускать видеозаписи со своих концертов.

В настоящий момент, в сети есть только записи с концертов тура по Южной Америке 2016 года и тура 2017 года под названием "Olé Olé Olé!".

Ранее мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон заметили в дешевом наряде на видеовстрече с акушерами.

Видео:The Rolling Stones/YouTube