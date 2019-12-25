Герцогиня Кембриджская выбрала голубое платье с цветочным узором за 120 фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон заметили в дешевом наряде на видеовстрече с акушерами. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail со ссылкой на Instagram-аккаунт Кенсингтонского дворца. В социальной сети опубликовано видео с онлайн-встречей герцогини Кембриджской с сотрудниками британского родительного отделения.

Журналисты отметили, что Миддлтон выбрала для участия во встрече на платформе Zoom наряд местного производителя. Герцогиня предстала перед медиками в голубом платье с цветами от британского бренда Boden. Наряд оценили в 120 фунтов (или 11 тысяч рублей).

Герцогиня также поддержала дизайнера Табиту Уэбб. Девушка является подругой Миддлтон. Она занимается созданием одежды, при этом внося вклад в сохранение экологии. Миддлтон дополнила платье джемпером от Уэбб, который оценивается в 275 фунтов стерлингов (25,4 тысячи рублей).

Стоит отметить, что 38-летняя Кейт Миддлтон обсудила с акушерами вопросы, связанные с пандемией коронавируса, так как заражение COVID-19 влияет на состояние здоровья будущих матерей и новорожденных детей.

Названы худшие наряды звезд на премии People"s Choice Awards 2019.

Фото и видео: Instagram/kensingtonroyal

