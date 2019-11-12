Названы худшие наряды звезд на премии People's Choice Awards 2019

Церемония награждения состоялась 10 ноября в Калифорнии.

В воскресенье, 10 ноября, в американском городе Санта-Моника в штате Калифорния состоялась торжественная церемония вручения премии People"s Choice Awards. В этом году событие стало юбилейным, 45-м по счету, и собрало немало звезд кино, музыки и телевидения. В частности, на ковровой дорожке блистали сестры Кардашьян и их мать, Гвен Стефани, Энн Уинтерс, Джои Кинг и другие. Все они пытались выделиться среди прочих своими сногсшибательными нарядами. У некоторых звезд получилось впечатлить публику, других же обвинили в безвкусице. Piter.TV публикует список самых худших нарядов звезд на премии People"s Choice Awards 2019, по мнению экспертов.

Например, американская актриса Энн Уинтерс предпочла для выхода в свет наряд "крабовой палочки". Она надела на себя мини-платье флуоресцентно-оранжевого цвета из тюля с драпировкой. Ценители моды заявили, что этот наряд смотрится "дешево" и "конфликтует" с золотистым загаром девушки.

Молодость прощает все, но насчет этого наряда юной актрисы Джои Кинг эксперты не уверены. Они отметили, что это платье отлично бы смотрелось в качестве обертки для букета, но никак не на красной дорожке.

Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным. Опытные стилисты хотели бы исправить ситуацию при помощи струящегося кейпа, клатча и более акцентной обуви.

Гвен Стефани показалась на публике в платье Vera Wang. Надпись на белоснежной юбке гласит "Модная икона". Однако эксперты готовы поспорить с этим высказыванием. При этом Гвен никогда не сторонилась эпатажных нарядов и, скорее всего, в этом странном платье чувствовала себя звездой вечера.

Платья Iris van Herpen, созданные при помощи 3D-принтера, всегда смотрятся сказочно и впечатляюще. Однако не все звезды могут носить столь изысканные наряды. Например, одно из таких платьев не удалось обуздать Келли Роуленд. Певица буквально "потерялась" в наряде, а само платье выглядит блекло и уныло.

Сара Хайланд пришла на церемонию в платье оранжевого цвета. По мнению стилистов, наряд выглядит перегруженным: плотная ткань, два разреза, вышивка бисером, асимметричные бретели. Еще сильнее портит образ яркая помада в тон.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане.

Фото: Instagram / sarahhyland, lalakent, annewinters, irisvanherpen, gwenstefani, peopleschoice

Видео: Instagram / joeyking, annewinters, peopleschoice