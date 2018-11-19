Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Принц Уильям в Пакистане встретился с премьер-министром страны Имраном Ханом. Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская выбрала для визита ярко-зеленый однотонный наряд, состоящий из тренча и брюк. Костюм был разработан в стиле "восточных традиций".

Уже не первый раз Кейт придерживается дресс-коду из монохромных оттенков. Ее костюмы сравнивают с теми, которые предпочитает королева Елизавета II. Одежда, в которой Миддлтон сходила с трапа самолета, напомнила журналистам одежду принцессы Дианы.

До визита к Имрану Хану Кейт выбрала синий комплект одежды, созданный местным дизайнером. Maheen Khan создал синие брюки, тунику и шарф, а серьги для клиентки предоставил пакистанский бренд Zeen.

Делегация из Великобритании была в Пакистане в течение пяти дней. Они разместились в официальной резиденции премьер-министра в Исламабаде. На каждой встрече Кейт видели в обязательном для нее аксессуаре - шарфе. Это связано с тем, что восточные женщины в Пакистане по традиции включают подобный палантин в свой наряд.

Ранее Piter.tv писал о том, что принцу Гарри и Меган Маркл присвоят новые титулы.

Фото: Instagram/katemiddletonphotos

Видео: YouTube/

