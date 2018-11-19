Принцу Гарри и Меган Маркл присвоят новые титулы

В Шотландии супругов будут называть граф и графиня Дамбартон.

Во второй половине августа принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить Шотландию. Там супруги получат в подарок от Елизаветы II поместье, расположенное неподалеку от Дамбартона. Согласно национальным традициям, вместе с резиденцией Гарри и Меган обретут новые титулы — граф и графиня Дамбартон. Об этом пишут британские СМИ.

В Шотландии существует порядок, чтобы представители королевской семьи получали титулы в честь имения. Отметим, что титул графа в социальной иерархии находится ниже герцога и маркиза. Следовательно, Гарри и Меган будут автоматически "понижаться" по приезду в страну. При этом в Великобритании к супругам будут по-прежнему обращаться как к герцогу и герцогине Сассекским.

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Фото: Instagram / meghan_markle