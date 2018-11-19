Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

На знаменитых королевских скачках герцогиня все время держала руки у живота и заметно похудела.

В британские СМИ просочилась информация, что Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз. Об этом пишет "7 Дней.ру".

Источником слухов стала подруга герцогини, которая проговорилась о положении супруги принца Уильяма. По ее подсчетам, четвертый наследник должен появиться на свет в конце 2019 года.

Кроме того, на днях прошли знаменитые королевские скачки в Аскоте, на которых присутствовала Кейт Миддлтон. Она постоянно складывала руки на живот и заметно похудела. Во время трех своих предыдущих беременностей герцогиня испытывала сильный токсикоз, поэтому стремительно теряла в весе.

Весной прошлого года у герцога и герцогини Кембриджских родился третий ребенок, принц Луи. Тогда пара поделилась с журналистами, что не хочет останавливаться на достигнутом и планирует еще детей.

Ранее мы писали, что молодая жительница Глазго узнала о беременности за 45 минут до родов.

Фото: Instagram / katemiddletonpho