Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии

Супруга принца Уильяма рассказала о том, что у нее врачи нашли рак.

Кейт Миддлтон сообщила общественности о том, что у нее диагностировано онкологическое заболевание. Принцесса Уэльская выпустила видеообращение на официальной странице в социальных сетях, которое было записано представителями местного телеканала BBC в саду Виндзорского замка. Девушка призналась, что о состоянии ее здоровья стало известно после серьезной операции на брюшной полости, проведенной в январе 2024 года. В результате эта информация привела к информационному затишью, которое длилось несколько месяцев. По мнению иностранка, такая ситуация в медиапространстве нужна была ей для того, чтобы принять эту новость и объяснить все произошедшее детям. Сейчас пациентка находится на раннем этапе прохождения курса химиотерапии. В издании The Guardian со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца добавили, что Ее Высочество захотела сообщить всю правду народу, чтобы положить конец дальнейшим спекуляциям в СМИ и Интернете.

Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы все осознать и решить эту проблему в частном порядке ради нашей молодой семьи. Как вы понимаете, это заняло время. Мне оно потребовалось, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение. Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма.

Кейт Миддлтон добавила, что ей становится лучше с каждым днем. Она планирует сосредоточится на тех вещах, которые помогут ей выздороветь. Британка выразила благодарность всем тем, кто поддерживает ее, а также поблагодарила любовь своего мужа. Напомним, что Кейт Миддлтон является матерью десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.

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Фото и видео: YouTube / Daily Mail