Молодая жительница Глазго узнала о беременности за 45 минут до родов

Все это время ее живот был абсолютно плоским, и не было никаких симптомов.

18-летняя жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.

После рождения первенца Эммалуиз Леггэйт (Emmalouise Leggate) принимала противозачаточные и не планировала второго ребенка. Однако утром 17 июля 2018 года ее живот округлился, а через 45 минут девушка родила здоровую девочку.

Молодая мама рассказала, что никаких симптомов у нее не было. Она замечала, что поправилась, однако живот не рос. Врачи предполагают, что ребенок мог находиться в области спины.

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