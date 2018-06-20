В Китае женщина родила двойняшек от разных мужчин

Рождение двойни, зачатой от двух мужчин – исключительно редкий феномен.

Женщина из китайского города Сямынь (провинция Фуцзянь) родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На проведении теста ДНК настоял муж женщины, которому показалось, что один из малышей ничуть не похож на него. Тест ДНК провели при регистрации новорожденных в полиции. Тест подтвердил, что мужчина является отцом лишь одному малышу. Жена сначала отвергла результаты теста, но потом призналась, что она изменила ему с другим. Скорее всего, он является отцом второго ребенка.

Рождение двойни, зачатой от двух мужчин, — исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. Его вероятность – от 1 на 400 до 1 на 13 тысяч случаев.

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