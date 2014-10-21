Исследование 9000 близнецов показало, что генетика влияет на то, насколько вам нравится музыка

Гены влияют на различные аспекты удовольствия от музыки — от эмоциональных реакций, которые вызывают композиции, до социальных связей, которые может укреплять музыка.

У одних людей мурашки бегут по коже или наворачиваются слёзы, когда они слушают определённые песни, в то время как другие реагируют на музыку менее эмоционально. Новое исследование показывает, что уровень вашего удовольствия от музыки может быть частично заложен в ваших генах. Согласно исследованию, опубликованному 25 марта в журнале Nature Communications, 54% различий в уровне удовольствия от музыки у разных людей можно объяснить их генами. Учёные, проводившие исследование, объясняют оставшийся процент факторами окружающей среды, такими как воспитание в семье, где играли на музыкальных инструментах или вместе слушали музыку, а также другим музыкальным опытом в прошлом.

Это исследование раскрывает то, о чём многие из нас, связанных с музыкой, давно подозревали: некоторые люди просто созданы для того, чтобы взаимодействовать с музыкой на более глубоком уровне. Митчелл Хатчингс, доцент кафедры вокала в Атлантическом университете Флориды, который не принимал участия в работе, рассказал в комментарии для Live Science

С помощью статистического моделирования исследование также показало, что различные генетические факторы влияют на разные аспекты удовольствия от музыки, например, на то, как музыка влияет на настроение человека, на удовольствие, которое люди получают от движения в такт музыке, или на связи, которые люди устанавливают благодаря совместному музыкальному опыту.

Идея о том, что разные генетические механизмы влияют на такие вещи, как эмоциональная связь с музыкой, танцами или игрой с другими людьми, также соответствует тому, что мы видим в реальной жизни, — сказал Хатчингс. — Например, некоторых певцов привлекает экспрессия, других — ритм, а третьи преуспевают в совместной работе". Таким образом, тех, кто занимается музыкой, тоже привлекает этот вид искусства по разным причинам.

Для того, чтобы изучить роль генетики в восприятии музыки, Джакомо Биньярди, аспирант в области когнитивной нейробиологии, и его коллеги из Института психолингвистики Макса Планка в Нидерландах изучили данные более чем 9000 близнецов в возрасте от 37 до 64 лет. Данные были получены из Шведского реестра близнецов, масштабного ресурса для медицинских исследований. Всего в исследовании приняли участие около 3400 однояйцевых близнецов и 5600 разнояйцевых близнецов.

У однояйцевых близнецов почти 100 процентов общей ДНК, в то время как у разнояйцевых близнецов — около 50%. Таким образом, сравнение аспектов удовольствия от музыки у разных пар близнецов позволило исследователям оценить влияние генетики. Если однояйцевые близнецы испытывали более схожие ощущения от музыки, чем разнояйцевые, то генетика, по предположению исследователей, должна играть роль в этом опыте, и они хотели оценить степень этого генетического влияния.

Чтобы измерить уровень удовольствия, которое люди получают от музыки, исследователи использовали опросник "Музыкальное вознаграждение Барселоны", в котором участников просят оценить, насколько они согласны с 20 утверждениями по шкале от 1 (полностью не согласен) до 5 (полностью согласен). Некоторые утверждения включали: "Музыка успокаивает и расслабляет меня", "Когда я слышу мелодию, которая мне очень нравится, я не могу не притопывать или двигаться в такт", "Когда я делюсь музыкой с кем-то, я чувствую особую связь"."

Однояйцевые близнецы в среднем в два раза чаще наслаждаются музыкой, чем разнояйцевые, что говорит о том, что генетика действительно играет важную роль в формировании удовольствия, которое люди получают от музыки. Однако одним из ограничений исследования является то, что оно основывалось на предположении, что у близнецов одинаковый уровень музыкального восприятия, поскольку они выросли в одной семье. Таким образом, исследователи предположили, что любые различия в восприятии музыки обусловлены генетикой, а не факторами окружающей среды.

Однако ученые признали, что это предположение не всегда верно. Например, один из близнецов может уделять музыке больше внимания, чем другой, — скажем, посещать музыкальные занятия или концерты, — что, вероятно, повлияет на их музыкальные предпочтения. Ещё одним ограничением является однородность исследуемой популяции.

Поскольку исследование близнецов проводилось в Швеции, необходимы исследования в других странах, чтобы выяснить, наблюдаются ли в разных культурах одинаковые относительные эффекты генов и окружающей среды. Мишель Лучиано, профессор Школы философии, психологии и языкознания Эдинбургского университета, рассказала Live Science в электронном письме

Исследователи также протестировали способность участников различать мелодии, ритмы и тональности — музыкальные навыки, которые ранее связывали с генетическими факторами. Кроме того, они отдельно оценили общую реакцию участников на вознаграждение и положительные результаты — черту, известную как "чувствительность к вознаграждению". Это помогло команде определить, связана ли генетика именно с удовольствием от музыки, а не с музыкальными способностями близнецов или более широкой склонностью получать удовольствие от вознаграждений.

Результаты показали, что большая часть генетического влияния на удовольствие от музыки — около 70% — не связана с музыкальными способностями или чувствительностью к вознаграждению. Это отражает наблюдения Хатчингса из реальной жизни. ЛУчано указал, что видел студентов, которых не особо мотивируют внешние поощрения, но которые оживляются, когда выступают или даже просто слушают музыку. Эксперт добавил, что полученные результаты научного исследования должны стимулировать исследования эволюционных истоков удовольствия от музыки и мозговых путей, которые связаны с положительными эмоциями, которые может вызывать музыка.

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