Гигантский кальмар заснят на камеру спустя 100 лет после его обнаружения — и он крошечный

Впервые в естественной среде обитания был заснят гигантский кальмар, спустя столетие после того, как он был впервые описан учёными.

Неуловимый гигантский кальмар наконец-то был заснят на камеру спустя целое столетие после его первого обнаружения. Команда учёных с исследовательского судна "Фолкор" Института океанографии Шмидта сняла на видео не такую уж огромную молодую особь длиной 11,8 дюйма (30 сантиметров), которая плыла по океану у Южных Сандвичевых островов на глубине около 1968 футов (600 метров). На видеоролике, снятом 9 марта в южной части Атлантического океана дистанционно управляемым аппаратом (ROV) под названием SuBastian, видно, как полупрозрачный детёныш кальмара плавно плывёт в глубине океана, волоча за собой крошечные щупальца.

Захватывающе видеть первые кадры, снятые на месте, на которых запечатлен юный гигант, и унизительно думать, что они понятия не имеют о существовании людей. В течение 100 лет мы сталкивались с ними в основном как с остатками добычи в желудках китов и морских птиц, а также как с хищниками, добывающими клыкача. Кэт Болстад, исследователь кальмаров из Технологического университета Окленда в Новой Зеландии, с которым консультировались для проверки отснятого материала

Колоссальные кальмары (Mesonychoteuthis hamiltoni) крупнее даже знаменитых гигантских кальмаров (Architeuthis dux). Они считаются крупнейшими беспозвоночными на планете, достигая 46 футов (14 метров) в длину — как полуприцеп — и веся до 1100 фунтов (500 килограммов). У них самые большие глаза среди всех известных животных, их диаметр может достигать 11 дюймов (27 сантиметров) — примерно как у футбольного мяча. Длина кальмара составляла чуть меньше 30 сантиметров. Взрослые особи могут вырастать до 14 метров.

Эти причудливые существа обитают глубоко под антарктическими водами Южного океана. С возрастом они живут всё глубже и глубже. Самые молодые и маленькие кальмары встречаются на глубине около 1640 футов (500 метров), подростки живут на глубине от 1600 до 6600 футов (от 500 до 2000 метров), а взрослые особи — ещё глубже.

Напомним, что в 2925 году исполняется 100 лет с тех пор, как гигантский кальмар был официально идентифицирован и получил своё название, но за прошедшее с тех пор столетие его видели очень редко. Этот вид был впервые обнаружен после того, как две его конечности были найдены в желудке кашалота зимой 1924–1925 годов. Опублкованное учеными видео — это первое в истории наблюдение за этим видом в естественной среде обитания. Умирающих взрослых гигантских кальмаров засняли рыбаки, а первый целый экземпляр был пойман в 2007 году рыболовецким судном недалеко от Антарктиды. Большая часть того, что мы знаем об этом виде и его образе жизни, получена из клювов, найденных в желудках кашалотов. По состоянию на 2015 год было найдено всего 12 целых экземпляров гигантских кальмаров, и примерно половина из них была молодью. Во время предыдущей экспедиции "Фолькор" в январе учёные также сняли первые в истории подтверждённые кадры ледникового стеклянного кальмара (Galiteuthis glacialis), которого до сих пор никогда не видели в естественной среде обитания.

"Первое обнаружение двух разных видов кальмаров в ходе двух последовательных экспедиций примечательно и показывает, как мало мы знаем о великолепных обитателях Южного океана. Эти незабываемые моменты продолжают напоминать нам о том, что океан полон загадок, которые ещё предстоит разгадать. заявление Джотики Вирмани, исполнительного директора Института океана Шмидта

Daily Mail: признаки инопланетной жизни "обнаружены" в 120 световых годах от Земли.

Фото и видео: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute;