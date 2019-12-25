Кальмар был изготовлен позже даты, указанной в ветеринарном сертификате.

В Большом порту Петербурга задержали 27 тонн филе гигантского кальмара, которое произвели в Перу. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время проверки документов оказалось, что кальмар был изготовлен позже даты, указанной в ветеринарном сертификате. Продукцию отправили обратно в перунскую провинцию Пайта.

По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что таможня не пустила в Петербург 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 млн рублей.

Фото: pixabay.com