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В Большом порту Петербурга задержали 27 тонн филе гигантского кальмара
Сегодня, 11:52
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Alena_Zinovieva

В Большом порту Петербурга задержали 27 тонн филе гигантского кальмара

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Кальмар был изготовлен позже даты, указанной в ветеринарном сертификате.

В Большом порту Петербурга задержали 27 тонн филе гигантского кальмара, которое произвели в Перу. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время проверки документов оказалось, что кальмар был изготовлен позже даты, указанной в ветеринарном сертификате. Продукцию отправили обратно в перунскую провинцию Пайта.

По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что таможня не пустила в Петербург 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: кальмар, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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