Таможня не пустила в Петербург 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 млн рублей

Саженцы не прошли также контроль Россельхознадзора.

В пятницу, 12 марта, сотрудники таможни не пропустили в Петербург около 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 миллиона рублей. Саженцы следовали из Словакии, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Часть груза не была задекларирована, также не прошла фитосанитарный контроль, который проводил Россельхознадзор. По факту инцидента возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ (Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о товаре). Саженцы отправили обратно.

Ранее мы писали, что петербургский Россельхознадзор вернул в Аргентину 26 тонн мороженого хека.

Фото: Piter.TV