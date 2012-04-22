Петербургский Россельхознадзор вернул в Аргентину 26 тонн мороженого хека

Данные о дате производства хека в документах расходились.

В пятницу, 12 марта, сотрудники петербургского управления Россельхознадзора проверили 26 тонн мороженой рыбы, отправленной из Аргентины. Были найдены несостыковки в документации, из-за чего хек пришлось отправить обратно, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Так, на сертификатах была указана дата производства в августе прошлого года, в ветеринарном сертификате был отмечен октябрь того же года, а в разрешении на ввоз продукции был указан сентябрь. На коробках также отсутствовали маркеры на русском языке – это нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров.

Ранее мы писали, что в Петербург не пропустили 40 килограммов астраханской рыбы и икры.

Фото: ursn.spb.ru