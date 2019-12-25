В Петербург не пропустили пропустили 40 килограммов астраханской рыбы и икры

В документах и на этикетках была указана разная информация.

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица территориального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль груза, в состав которого входили икра щуки и осетровых рыб, а также мороженые щука, сазан, вяленая стерлядь, копчёный и живой осётр. Индивидуальныный предприниматель из Астрахани направил 40 килограммов продукции в петербургский ресторан. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ходе контроля было обнаружено, что на этикетках копчёного осетра в качестве даты выработки было указано 28 января 2021 года, в то время как в ветеринарном сертификате на ту же продукцию – 1 февраля. Несоответствие данных было выявлено и при контроле икры щуки, только в этом случае кроме дат (декабрь и март 2020 года) отличались ещё и названия предприятий-производителей. На этикетке живого осетра оказались не указаны дата выработки и часть другой обязательной информации.

Дальнейшее следование груза было запрещено, вся партия икры и рыбы возвращена отправителю в Астраханскую область.

Ранее в Петербурге сожгли 400 заражённых трипсом гвоздик.

Фото: Россельхознадзор