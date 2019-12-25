В Петербурге сожгли 400 заражённых трипсом гвоздик

Эквадорские гвоздики прибыли в Петербург из Латвии.

На складе временного хранения, расположенном на юге Петербурга, специалисты Россельхознадзора нашли зараженные цветы.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экспертиза подтвердили, что в партии из 400 срезанных гвоздик эквадорского происхождения, следовавших из Латвии, находились живые насекомые, а именно имаго западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Собственник продукции был привлечён к административной ответственности в виде штрафа. В соответствии с нормативными 400 заражённых гвоздик были уничтожены.

В конце прошлой недели в Ленобласти уничтожили 512 кг бельгийских груш.

Фото: Россельхознадзор