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В Ленобласти уничтожили 512 кг бельгийских груш
Сегодня, 16:45
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nastya960

В Ленобласти уничтожили 512 кг бельгийских груш

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Бельгийские груши предназначались для реализации на территории Республики Беларусь и направлялись из Эстонии.

На территории одной из плодоовощных баз Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора был проведен рейд с целью проверки информации о хранении и реализации продукции. В ходе рейда была изъята продукция, запрещенная к ввозу в РФ, – груши свежие (512 кг), упакованные в деревянные ящики с маркировкой страны происхождения – Королевство Бельгия. При этом товарно-сопроводительные документы на подкарантинную продукцию представлены не были. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бельгийские груши предназначались для реализации на территории Республики Беларусь и направлялись из Эстонии.

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июля 2015 г. N 391, более 5 центнеров запрещенной к ввозу продукции было уничтожено в Ленобласти механическим способом.

В прошлом году в Петерубурге уничтожили 120 тонн "санкционки".

Фото: Россельхознадзор

Теги: груши, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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