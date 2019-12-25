В Ленобласти уничтожили 512 кг бельгийских груш

Бельгийские груши предназначались для реализации на территории Республики Беларусь и направлялись из Эстонии.

На территории одной из плодоовощных баз Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора был проведен рейд с целью проверки информации о хранении и реализации продукции. В ходе рейда была изъята продукция, запрещенная к ввозу в РФ, – груши свежие (512 кг), упакованные в деревянные ящики с маркировкой страны происхождения – Королевство Бельгия. При этом товарно-сопроводительные документы на подкарантинную продукцию представлены не были. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бельгийские груши предназначались для реализации на территории Республики Беларусь и направлялись из Эстонии.

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июля 2015 г. N 391, более 5 центнеров запрещенной к ввозу продукции было уничтожено в Ленобласти механическим способом.

В прошлом году в Петерубурге уничтожили 120 тонн "санкционки".

Фото: Россельхознадзор