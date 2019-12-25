В Петербурге с начала года уничтожили 120 тонн "санкционки"

Уничтожили яблоки, груши, молочные и мясные продукты.

В Петербурге с начала 2020 года изъяли и уничтожили более 120 тонн санкционной продукции. Такую статистику огласили в управлении Россельхознадзора.

Было уничтожено более 19 тонн яблок, 49,3 тонны груш из Бельгии и Польши. Из Нидерландов, Италии, Финляндии, Германии привезли 51,2 тонна молочной продукции, которая также была изъята.

Помимо этого изъяли мясные товары из Италии и рыбные из Эстонии.

В Петербурге Россельхознадзор забраковал почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек.

Фото: Россельхознадзор