В Петербурге Россельхознадзор забраковал почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек

Инспекторы 24 ноября проверили на складе корм, который прибыл в город из Швеции.

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора не допустили к продаже почти 5 тонн шведского корма для кошек и собак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы 24 ноября проверили на складе корм, который прибыл в город из Швеции. В ходе проверки инспекторы установили, что продукцию перевозили в автотранспорте, не заявленном в сопроводительных документах, и в меньшем количестве, чем указано в ветеринарном сертификате. Также на корме отсутствовала дата изготовления и срок хранения.

Специалисты взяли пробы корма на показатели качества и безопасности.

В конце ноября в Петербург привезли 20 тонн клементинов из Марокко с личинками мух.

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